ملك المغرب يزور مصابى الزلزال ويتبرع بالدم فى مستشفى بمراكش

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وكالة الأنباء المغربية، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، زار اليوم الثلاثاء، المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بمراكش، حيث تفقد الحالة الصحية للمصابين ضحايا الزلزال الأليم، الذى خلف خسائر بشرية ومادية فى العديد من جهات المملكة، وتبرع بالدم للمصابين.

وزار الملك مصلحتي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال، حيث استفسر عن الحالة الصحية للمصابين، وكذا الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة على إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى.

وقد تم استقبال حوالي 2171 مصابا بمختلف المراكز الاستشفائية بجهة مراكش آسفي، من بينهم 484 مصابا بإصابات بليغة و1570 بإصابات خفيفة، فيما لازال 248 شخصا بالمستشفيات لتلقي العلاج.

وأفادت وزارة الداخلية المغربية، في بيان اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الضحايا إلى 2901 شخص، تم دفن 2884 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا.