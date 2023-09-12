مصرع طفل غرقا بإحدى الترع في قرية إقصاص بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 11 سنة مصرعه غرقا بإحدى الترع بناحية قرية إقصاص دائرة مركز تم إنتشال الجثة وتم نقلها إلى مستشفى المراغة المركزى الكائنة الآن بقرية أولاد إسماعيل لإحلال وتجديد المستشفى الأساسى، وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة من مستشفى المراغة المركزى تفيد بوصول الطفل م . ج . ع 11 سنة جثة هامدة وتم التحفظ عليه داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة، وذلك على إثر تعرضه لحادث غرق تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة.

يذكر أن مستشفى المراغة المركزى استقبل طفلا يبلغ من العمر ستة عشر سنة جثة هامدة عقب مصرعه داخل حمام السباحة تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا بوفاة طفل داخل حمام السباحة بإحدى القرى بمركز المراغة وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة.

وبالفحص تبين عقب الإنتقال والمعاينة بغرق الطفل ص . ع. م البالغ من العمر 16 سنة داخل حمام سباحة بإحدى القرى بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة تم إنتشال الجثة وتم نقلها لمقر مستشفى المراغة المركزى الكائن بناحية قرية أولاد إسماعيل حاليا نظرا لإحلال المستشفى الأصلى.

تم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة والذى أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق تم إتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.