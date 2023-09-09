مصرع طفل غرقا داخل حمام سباحة بالمراغة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى المراغة المركزى الكائن بناحية قرية أولاد إسماعيل بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، طفلا يبلغ من العمر ستة عشر سنة جثة هامدة عقب مصرعه داخل حمام السباحة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا بوفاة طفل داخل حمام السباحة بإحدى القرى بمركز المراغة وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى، وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة.

وبالفحص تبين عقب الانتقال والمعاينة بغرق الطفل ص . ع. م البالغ من العمر 16 سنة داخل حمام سباحة بإحدى القرى بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، تم انتشال الجثة وتم نقلها لمقر مستشفى المراغة المركزى الكائن بناحية قرية أولاد إسماعيل حاليا نظرا لإحلال المستشفى الأصلى.

تم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة والذى أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق تم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة .

يذكر أن شابا يبلغ من العمر 30 سنة لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بناحية شارع البحر دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج تم إنتشال الجثة وتم نقلها إلى مستشفى المنشاه المركزى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وبالفحص تبين غرق أ . م . م . ح 30 سنة بنهر النيل بناحية شارع البحر أثناء الإستحمام ونظرا لعدم إجادته للساحة لقى مصرعه غرقا تم إنتشال الجثة وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة