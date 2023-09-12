مصرع شاب أسفل عجلات القطار فى الشرقية

لقى شاب مصرعه، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث تصادم القطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد أمام الساحة نطاق مركز ههيا بمحافظة بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى ههيا المركزى بوصول " أحمد م ال "24 سنة مقيم نطاق مركز ههيا جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته، إثر اصطدام القطار به أثناء عبوره المزلقان أمام الساحة نطاق مركز ههيا ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بنزيف حاد تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

وفى سياق متصل استقبل مستشفى القرين المركزى جثمان الشاب"عبد الحميد س " 33 سنة جثة هامدة ادعاء حادث غرق أمام منطقة كوبرى اولاد عمر نطاق مدينة القرين، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.