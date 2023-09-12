مد الأوكازيون الصيفى فى الإسماعيلية إلى 30 سبتمبر الجارى.. اعرف التفاصيل

أعلن أكرم الشافعى رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، إلتزام تجار الإسماعيلية ومنتسبى الغرفة التجارية بقرار وزير التموين بمد فترة التصفية الموسمية الأولى لعام 2023 « الاوكازيون الصيفي» حتى 30 سبتمبر الجاري.
كما أشار أكرم الشافعى إلى أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى قرارا، نص على ضرورة حصول المحال التى سوف تشارك على موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية، مقترن به بيان الثمن الفعلى الذى كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
اختتم اكرم الشافعى، أن الأوكازيون يعد فرصة سانحة للمواطنين والتجار، حيث أن التخفيضات تساهم فى زيادة القوة الشرائية للمواطنين بشراء أكثر من منتج، وتساعد التجار على عرض كل بضاعتهم الموجودة لديهم.
وأشار إلى أن الأوكازيون يساهم فى تنشيط التجارة الداخلية، وإحداث حالة من الرواج التجارى ويساهم فى تلبية احتياجات المواطن من السلع بكل أنواعها.
يشار إلى مشاركة 1720 محلا تجاريا فى الاوكازيون، متنوعا ما بين أدوات منزلية، وملابس ومنتجات جلدية.
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