محطات مرتبطة بقضية مقتل صاحب محل الفقير بعد الإعدام والمؤبد للمهتمين

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، كلمة النهاية في قضية مقتل صاحب محل الفقير وحيازة أسلحة نارية، بعد حكم الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين.

ومرت الدعوى بعدة محطات هامة منذ حدوث الواقعة وحتى الحكم على المتهمين ومن أبرزها..

المحطة الأولى.. الواقعة

حدثت الواقعة في 7 فبراير 2021، عقب استعراض المتهمين القوة علي المجني عليه وطلبوا منه منفعه مالية "اتاوة"، مقابل حراسة مزرعته، وهذا ما رفضه المجني عليه.

المحطة الثانية.. القبض على المتهمين

بعد الواقعة نجحت أجهزة الأمن في كشف هوية المتهمين وتم القبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

المحطة الثالثة.. إحالة المتهمين للمفتي

بعد نظر الدعوي عن بصر وبصيرة قررت محكمة الجنايات في 8 أغسطس 2023، إحالة متهم للمفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

المحطة الرابعة.. إعدام المتهمين

في 7 سبتمبر الجاري، قضت محكمة الجنايات بإعدام متهم والمؤبد لـ11 والبراءة لمتهم واحد.