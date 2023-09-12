اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 02:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الوادى الجديد: افتتاح أكبر ناد للفروسية على مساحة 500 فدان فى العيد القومى

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 12:00 ص
محافظ الوادى الجديد: افتتاح أكبر ناد للفروسية على مساحة 500 فدان فى العيد القومى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن قرب الانتهاء من إنشاء نادي الهجن والفروسية الدولي ونادي الرماية والصيد شمال مدينة الخارجة المُقام على مساحة 500 فدان استعدادًا لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، والذي يتضمن أيضا افتتاح المدينة الشبابية بعد استكمال أعمال التطوير وعدد من المشروعات الخدمية الأخرى.
 
وقال المحافظ، أنه جرى تنفيذ أعمال التشطيبات الجارية بمنصة المشاهدة الرئيسية، و إنشاء مضمار السباق والطرق الخدمية، ويجرى تنفيذ ساحة انتظار الجمال، بالإضافة للقرية التراثية التي تضم فندق على الطراز البيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية وكذلك ميدان للرماية وفق المواصفات الفنية المعتمدة لإجراء المسابقات وتدريب الشباب على رياضة القنص.
 
 

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