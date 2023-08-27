بدء التقديم الإلكترونى للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية فى الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن فتح باب التسجيل الإلكترونى للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (I.p.s) بالمحافظة وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد ولمدة 10 أيام، مشيرًا إلى دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة 50 %.

من جانبه أوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أن المصروفات الدراسية تترواح ما بين 15: 18 ألف جنيه وفقًا للمرحلة الدراسية رياض الأطفال( fs1، fs2) والصف الأول الابتدائى ( year 1)، على أن تُقبل التحويلات من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات.

لافتا أنه بالنسبة للمستوى الأول لرياض الأطفال (fs1) يتم قبول الأطفال من سن 4سنوات وحتى 5 سنوات إلا يوم مؤكداً على أن التقديم الإلكترونى للمدرسة يتم من خلال الدخول على هذه الاستمارة: https://forms.office.com/r/wjiBPbS3S7