محافظ الشرقية يتفقد مبنى مستشفى 25 يناير بالشبراوين

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية بقرية الشبرواين بمركز ههيا، ليصدر تعليماته للواء أيمن فهمى رئيس المدينة بتسوية واستعدال الشوارع باستخدام الجليدر وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع القرية.

كما تفقد المحافظ مستشفى 25 يناير المقامة بالجهود الذاتية والمكونة من 7 طوابق شاملة اقسام للأشعة والعيادات الخارجية ومعمل تحاليل طبية وعمليات جراحية وافاقة وحضانات ورعاية مركزة ومكاتب إدارية وقاعات تدريب والتى من المقرر أن تساهم فى تقديم خدمات طبية مميزة بالمجان لأهالى القرية والقرى المجاورة حيث تضم كافة التخصصات الطبية وتساعد على تخفيف الضغط على مستشفيات المحافظة.

وأشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول فى إنشاء مستشفى 25 يناير بقرية الشبراوين والذى يأتى تماشيًا مع سياسة الدولة فى الوصول بالخدمات الصحية والعلاجية لعمق الريف الشرقاوى مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة وتذليل أى عقبات تواجه تشغيل المستشفى لدخولها الخدمة الفعلية لتمثل صرحا طبيا وصحيا كبيرا يخدم أهالينا بقرى مركز ههيا والمراكز المجاورة.

وتوجه محافظ الشرقية لمدينة الزقازيق حيث قام بجوله تفقدية بعدد من شوارع المدينة لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين.

وأصدر المحافظ تعليمات مشدده لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسى حيى أول وثان بإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدى على الرصيف لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية لقاء عدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم وتعرف على احتياجاتهم موجها الجهات المعنية بتلبيتها فورا، مؤكدا على ضرورة تواجد المسؤول التنفيذى بالشارع والتفاعل بشكل مستمر مع المواطنين والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم.