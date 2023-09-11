محافظ الشرقية يُكرم أوائل الشهادات ويمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير

الشرقية- إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، 86 طالبا وطالبة من أوائل شهادات (الثانوية العامة والأزهرية - الدبلومات الفنية والتعليم المزدوج – ذوي الهمم - الإعدادية العامة والأزهرية)، بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير تحفيزاً لهم على مواصلة التفوق في المراحل التعليمية المختلفة .

جاء ذلك خلال مشاركته احتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية للعام الدراسي 2022 /2023، والتي أقامتها المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالشرقية بقصر ثقافة الزقازيق.

حضر الاحتفالية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة ، والمهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، الدكتور سيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية، محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم، وعدد من مديري الإدارات التعليمية والطلبة المتفوقين وأسرهم وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية اعقبه تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للطالب عبد الرحمن محمد يوسف المقيد بالصف الثاني الإعدادي بمعهد عمرو بن العاص بالعاشر من رمضان ، ثم كلمه لمحافظ الشرقية أعرب فيها عن سعادته لتواجده وسط أبنائه المتفوقين والمتفوقات في الشهادات العامة والأزهرية وذوي الهمم للاحتفال بهم وتكريمهم تقديراً لما قدموه خلال فترة دراستهم وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمحافظة ، مشيداً بدور الأسرة في رعاية أبنائها والإهتمام بهم وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات متمنياً لهم التفوق في المراحل الدراسية المقبلة.

أشاد المحافظ بتفوق الطلاب من ذوي الهمم وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوي الجمهورية في الشهادة (الثانوية العامة والأزهرية) وتغلبهم بالإرادة والعزيمة على الصعاب التي واجهتهم خلال فترة الدراسة.

وأوضح الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية أهمية التعليم الأزهري فمقرراته الدراسية متنوعة وترقى بالنفس قبل البدن فهي ليست ثقيلة على الأذهان تجمع بين المواد العلمية والشرعية معرباً عن سعادته بتكريم المحافظ لعدد كبير أبنائنا المتفوقين علمياً وحفظة القرآن الكريم ليمثل حافزاً لهم على الإستمرار في التفوق والنجاح.