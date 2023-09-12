محافظة القاهرة تنتهى من حصر تعارضات محور شمال طرة الجديد.. تفاصيل

اجتمعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، باللجان المشكلة والخاصة بحصر التعارضات ومستحقى التعويضات لاستكمال مشروعات الطرق ومنها لجنة ازالة تعارضات امتداد محور حسب الله الكفراوى ليمر بكورنيش النيل بشمال طره بنطاق حى المعادى وطره وتقاطع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل بمنطقة مصر القديمة.

وتم استعراض جهود اللجنة بشأن حصر كافة العقارات المتعارضة مع مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوى إلى جانب سبل التعويض للمستحقين بعد العرض على المقيم العقارى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل البدء فى أعمال الازالات حيث انتهت اللجنة من كافة أعمال الحصر والتقييم وعمليات المراجعة الدقيقة بها مع العمل على قدم وساق للانتهاء من جمع كافة المستندات والاوراق الخاصة بالمستحقين والمرفقة بكشوف الحصر الخاصة بالتعارضات لاعتماد الكشوف النهائية من قبل اعضاء اللجنة وسرعة صرف التعويضات لاستكمال الشرايين المرورية الجديدة.

كما واصلت اللجنة المشكلة أعمالها لحصر تعارضات مسار مشروع تقاطع امتداد محور الحضارات باتجاه كورنيش النيل ومساره مرورا بمنطقة الفواخير بنطاق حى مصر القديمة ومنها منطقة سوق الغلال والفواخير وبنزينة كورنيش النيل.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن أعمال اللجنة اسفرت عن دراسة 24 شونة متعارضة مع المشروع بمنطقة سوق الغلال تمهيدا لنقلهم إلى أماكن بديلة بعد اصدار خطابات التسكين وملف بنزينه تعارض للمحور بكورنيش النيل إلى جانب التعارضات بالفواخير بفسطاط مصر القديمة وعددهم 3 تمهيدا لازالتهم ونقلهم بمبنى جمعية الفواخير من خلال وضع منظومة متكاملة ومتكافئة وبرنامج زمنى محدد للانتهاء من جميع اللجنة المشكلة طبقا لقرار محافظ القاهرة.

حضر اجتماع لجنة تعارضات امتداد محور حسب الله الكفراوى اللواء يحيى الادغم السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة واللواء طارق بحيرى رئيس حى المعادى والمهندسة جيهان جادو رئيس حى طره والعميد ماجد فوزى بمتابعة المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية ومنال محمود سكرتير حى المعادى وممثلى الشئون المالية والقانونية وبحوث الاسكان والتسكين بمحافظة القاهرة وحى المعادى وطرة.

كما حضر الاجتماع المستشار أيمن النحال المستشار القانونى للمنطقة الجنوبية والعميد ماجد فوزى المشرف العام على قرية الفواخير ومتابعة المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية واللواء مهندس ايمن السعيد رئيس حى مصر القديمه ومديرى وممثلى الشئون القانونية والمالية والتخطيط العمرانى وبحوث الإسكان بمحافظة القاهرة وحى مصر القديمه فى اجتماع تقاطع امتداد محور الحضارة

الجدير بالذكر أن محور شمال طرة الجديد يربط محور حسب الله الكفراوى ليعلو طريق الأتوستراد بكوبرى ثم محور أرضى بشارع شمال طرة، ثم كوبرى شمال طرة وكورنيش النيل ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول 6 كيلو مترات.