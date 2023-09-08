انقطاع المياه 6 ساعات غدا عن عدد من القرى بمركز السنبلاوين بالدقهلية

تشهد رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، انقطاع لمياه الشرب، وذلك بناءا على الإشارة الواردة من شركة مياة الشرب و الصرف الصحي بالدقهلية ، إلى رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، والتي تفيد بأنه سوف يتم غسيل المروق الخاص بمحطة مياه الحجايزة يوم غدا السبت 9/9/2023 م وعليه سوف يتم توقف المحطة من الساعه الثامنه صباحاً حتي الساعه 2 الثانية ظهراً، وأشار مجلس المدينة إلى أن المناطق التى سوف تتأثر بالانقطاع هي قرية ( الحجايزة - الشرقين - كفر سعد - السرسي - غزاله عزبة لوليا - مليكه الكبرى - مليكه الصغرى - عزبة ابوحسين ).

وقد طالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه ، بمتابعة رئيس مجلس المدينة للأعمال لسرعة الانتهاء من الأعمال وضمان سرعة عودة المياه إلى المواطنين فور الانتهاء من الأعمال .