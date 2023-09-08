انقطاع المياه 6 ساعات غدا عن عدد من القرى بمركز السنبلاوين بالدقهلية

تشهد رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، انقطاع لمياه الشرب، وذلك بناءا على الإشارة الواردة من شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إلى رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، والتي تفيد بأنه سوف يتم غسيل المروق الخاص بمحطة مياه الحجايزة يوم غدا السبت 9/9/2023 م وعليه سوف يتم توقف المحطة من الساعه الثامنه صباحاً حتي الساعه 2 الثانية ظهراً، وأشار مجلس المدينة إلى أن المناطق التى سوف تتأثر بالانقطاع هي قرية ( الحجايزة - الشرقين - كفر سعد - السرسي - غزاله عزبة لوليا - مليكه الكبرى - مليكه الصغرى - عزبة ابوحسين ).
وقد طالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه ، بمتابعة رئيس مجلس المدينة للأعمال لسرعة الانتهاء من الأعمال وضمان سرعة عودة المياه إلى المواطنين فور الانتهاء من الأعمال .
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