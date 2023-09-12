اليوم السابع
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علوم البحار بجامعة بورسعيد: تحول مياه البحر للون الأخضر سببه الطحالب

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 10:10 م
علوم البحار بجامعة بورسعيد: تحول مياه البحر للون الأخضر سببه الطحالب مداحلة د.محمد إسماعيل رئيس قسم علوم البحار
ماجد تمراز

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علق الدكتور محمد إسماعيل، رئيس قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة بورسعيد، على وجود لون أخضر بمياه البحر في بورسعيد، وقال: "البحر بدأ إخراج الريم الأبيض بصورة كبيرة، وقمنا بمعاينة هذه العينات، وتبين أنه لا يوجد شيء غريب".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "في نفس اليوم مساءا من فحص الريم الأبيض، ظهر اللون الأخضر، وتبين أنها طحالب خضراء موجودة بكميات كبيرة، وما حدث أن الإعصار حرك قاع البحر، فحرك المؤثرات الغنية بالنيتروجين التي تساعد على نمو الطحالب".

وقال: "لو نظرنا على الفيديوهات، نجد أن سُمك المياه الخضراء من 5 متر إلى 20 متر، وهو ما يعني أنها كانت موجودة والموج حركها نحو الشواطئ، واليوم تحسن الوضع بشكل كبير".


بورسعيد

مياه البحر

البحر الأحمر

الطحالب

الطحالب الخضراء



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