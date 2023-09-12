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ضوابط وأنواع الزى المدرسى لطلاب المدارس الرسمية × 15 معلومة

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 09:30 ص
ضوابط وأنواع الزى المدرسى لطلاب المدارس الرسمية × 15 معلومة زى مدرسى ـ ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط وأنواع الزى المدرسى لطلاب المدارس الرسمية استعدادا للعام الدراسى الجديد، نرصدها في التقرير التالى:
 
 
 ـ زى تلاميذ المرحلة الابتدائية عبارة عن مريلة وبنطلون لجميع الطلاب.
ـ يمكن استبدال المريلة، بقميص وجونلة بطول مناسب بالنسبة للبنات، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين.
ـ ارتداء بلوفر أو جاكيت فى فصل الشتاء وحذاء مدرسى وجورب بلون مناسب للزى المحدد.
 
ـ زى طلاب المرحلة الإعدادية، البنون ارتداء قميص بلون مناسب، وبنطلون طويل.
ـ فى فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت .
ـ للبنات: ارتداء بلوزة ومريلة من قماش تيل بحمالات "دريل".
ـ في فصل الشتاء يمكن ارتداء المريلة من قماش الصوف، أو ارتداء بلوفر، أو جاكيت وحذاء مدرسى وجورب، بلون مناسب للزى المدرسي.
 
 
ـ  بالنسبة للمرحلة الثانوية: ارتداء قميص بلون مناسب وبنطلون طويل في الصيف.
ـ فى فصل الشتاء يمكن ارتداء بدوار أو جاكيت.
ـ  بالنسبة للبنات: ارتداء بلوزة بيضاء، وجونلة من قماش تيل، بطول، وفى فصل الشتاء يمكن ارتداء جونلة من الصوف.
ـ ارتداء بلوفر أو جابت، بلون الجونلة، وحذاء مدرسى وجورب، بلون مناسب للزى المدرسى المختار للبنين والبنات.
 
ـ غطاء الشعر للبنات (اختيارى) ويشترط فى الغطاء الذى تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها.
ـ لا يعتد بأى نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك وأن يكون ولى الأمر على علم باختيار ابنته.
 
ـ يُراعى عند تغيير الزى المدرسى أن يكون فى بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات، ويترك مكان شرائه اختباريا لولى الأمر.
ـ تلتزم المدرسة عند تحديد المواصفات المشار إليها - بعدم تمييز الزى المدرسى من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال، أو ألوان، أو خطوط أو نقوش معقدة، أو مركبة عليه، بطريقة لا تتيح توافره فى أكثر من مصدر - والاكتفاء بالألوان المناسبة، مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة؛ لتثبيته على الزى المدرسى فى حالة اشتراطه من قبل المدرسة.

التربية والتعليم

الزى المدرسى

أنواع الزى المدرسى لطلاب المدارس الحكومية

غطاء الراس للطالبات

حظر النقاب بالمدارس

اخبار مصر



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