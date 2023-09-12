ضوابط وأنواع الزى المدرسى لطلاب المدارس الرسمية × 15 معلومة

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط وأنواع الزى المدرسى لطلاب المدارس الرسمية استعدادا للعام الدراسى الجديد، نرصدها في التقرير التالى:

ـ زى تلاميذ المرحلة الابتدائية عبارة عن مريلة وبنطلون لجميع الطلاب.

ـ يمكن استبدال المريلة، بقميص وجونلة بطول مناسب بالنسبة للبنات، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين.

ـ ارتداء بلوفر أو جاكيت فى فصل الشتاء وحذاء مدرسى وجورب بلون مناسب للزى المحدد.

ـ زى طلاب المرحلة الإعدادية، البنون ارتداء قميص بلون مناسب، وبنطلون طويل.

ـ فى فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت .

ـ للبنات: ارتداء بلوزة ومريلة من قماش تيل بحمالات "دريل".

ـ في فصل الشتاء يمكن ارتداء المريلة من قماش الصوف، أو ارتداء بلوفر، أو جاكيت وحذاء مدرسى وجورب، بلون مناسب للزى المدرسي.

ـ بالنسبة للمرحلة الثانوية: ارتداء قميص بلون مناسب وبنطلون طويل في الصيف.

ـ فى فصل الشتاء يمكن ارتداء بدوار أو جاكيت.

ـ بالنسبة للبنات: ارتداء بلوزة بيضاء، وجونلة من قماش تيل، بطول، وفى فصل الشتاء يمكن ارتداء جونلة من الصوف.

ـ ارتداء بلوفر أو جابت، بلون الجونلة، وحذاء مدرسى وجورب، بلون مناسب للزى المدرسى المختار للبنين والبنات.

ـ غطاء الشعر للبنات (اختيارى) ويشترط فى الغطاء الذى تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها.

ـ لا يعتد بأى نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك وأن يكون ولى الأمر على علم باختيار ابنته.

ـ يُراعى عند تغيير الزى المدرسى أن يكون فى بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات، ويترك مكان شرائه اختباريا لولى الأمر.

ـ تلتزم المدرسة عند تحديد المواصفات المشار إليها - بعدم تمييز الزى المدرسى من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال، أو ألوان، أو خطوط أو نقوش معقدة، أو مركبة عليه، بطريقة لا تتيح توافره فى أكثر من مصدر - والاكتفاء بالألوان المناسبة، مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة؛ لتثبيته على الزى المدرسى فى حالة اشتراطه من قبل المدرسة.