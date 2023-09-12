ضبط 6100 كيس وعبوة بن وسجائر بدون فواتير ومستندات فى حملات بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، فى ضبط 6100 كيس وعبوة بن وسجائر بدون فواتير ومستندات فى حملات على المخازن والمحلات المخالفة حول الأقصر، وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على مخازن السلع الغذائية، وضبط الأسواق والتلاعب فى الأسعار والقضاء على الغش التجارى والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للبيع للمواطنين.

وفى هذا الصدد تم تنظيم حملة تمكنت من ضبط 600 كيس بن بدون فواتير ومستندات من أحد المخازن السلع الغذائية الغير مرخصة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط كميات البن من أحد المخازن الغير مرخصة وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 12461 جنح القسم، وتحرير عدد 1 تقرير تصرف صاحب مخبز فى 4 جوال دقيق زنة 50 كيلو، وعدد 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 2 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد 2 محضر عدم وجود ميزان داخل المخبز.

كما خرجت حملة بناءًا على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق ومعرفه مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط عدد 5500 علبة سجائر كليوباترا بوكس جولد بدون فواتير ومستندات، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم جنح 4520 مركز البياضيه ضد "ح م ا"، وعدد 4 محاضر جنح عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 2 محاضر جنح عدم وجود شهادة صحية، وعدد 3 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 2 إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد 4 عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.



حملات تضبط 600 كيس بن بدون فواتير ومستندات بالأقصر



ضبط 600 كيس بن بدون فواتير ومستندات بالأقصر



ضبط 600 كيس بن بدون فواتير ومستندات



ضبط 5500 علبة سجائر كليوباترا بدون فواتير بالأقصر