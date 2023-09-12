ضبط 2.5 طن عسل وزيت طعام مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارو التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية بمركز ومدينة طنطا ضمت الدكتورة ولاء رشاد شاهين مدير عام الرقابة التجارية، والسيد أحمد الحوالة ووحيد ميشيل ومحمد السنوسى وجورج غطاس المفتشون بإدارة الرقابة التموينية.

أسفرت عن ضبط مخزن زيت طعام والتحفظ على كمية وقدرها طن زيت طعام مجهول المصدر وبدون أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والانتهاء،

كما تم ضبط 1600 كجم صفائح عسل مجهول المصدر، وضبط مخزن حبوب وبقوليات والتحفظ على كمية 50 كجم حبوب لب سورى منتهى الصلاحيه طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على الشكائر وتحرير محضر بيع سجائر بأزيد من التسعيرة، وتم تحرير محاضرجنح بالمخالفات وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.