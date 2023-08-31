تعرف على نتائج حملات مديرية التموين بالغربية على الأسواق

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية ، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين حملات موسعة على المحلات التجارية والأسواق والمصانع لاحكام الرقابة التموينية عليها، نجحت في ضبط سلع تموينية مدعمة، وسجائر مستوردة واخري تباع بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتلقي المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين تقريرا بنتائج الحملات التي تم تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة، حيث تم ضبط 200 عبوة سجائر مسرطنه وغير صالحة للاستهلاك نظرا لخطورتها على الصحة العامة.

وضبط محل بيع ادوية بيطرية بداخلها 73 عبوة ادوية بيطرية منتهية الصلاحية من واقع تاريخ الانتهاء المدون عليها، كما تم ضبط بمحل بقالة لعرضه 1000كيس حمص مقشر بدون فواتير واشتباه فى صلاحيته، وضبط مصنع منظفات بداخله 1000لتر معطر جو غير مدون عليه أى بيانات ومجهول المصدر، كما تم ضبط بقال تموينى لقيامه بالاستيلاء على سلع تموينه وحصص تقدر بمبلغ مالى وقدره 18 ألف و180 جنيه بغرض الاستيلاء على أموال الدعم دون وصوله إلى مستحقيه يقابل المبلغ 600 زجاجة زيت تموينى سعه 800ملى

وتم ضبط محطه لتموين السيارات قام المسئول بالتصرف فى كميات كبيرة من المواد البترولية وقدرها 1500 لتر.

كما تم ضبط ومصادره كميه من السجائر وقدرها 1360علبة بداخل احدى مخازن السجائر غير مرخصة لقيام المسئول بالبيع بأزيد من السعر الرسمى واستغلال الازمات وتحقيق مكاسب غير مشروعه، فيما ونجحت الحملات في ضبط 1850 كيلو دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وضبط 5120 رغيف مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بأزيد من 5 قروش، كما تم تحرير 64 محضر جنح أمن دولة طوارئ ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وشهادات صحية للمخالفين وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.