ضبط مواد كيماوية مجهولة المصدر داخل أحد مصانع المنظفات بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، لمتابعة الرقابة على المصانع.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع.

وقامت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية على بعض البدالين بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط أحد مصانع المنظفات بحيازته مواد كيماوية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات تستخدم فى صناعة المنظفات.

وتم مصادرة 40 جركن أزرق اللون، سعه الواحد 60 لتر بإجمالي كمية قدرها 2400 لتر من المواد الكيماوية غير مدون عليها أي بيانات، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.