جامعة العريش تُشارك فى أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان

يشارك وفد من شباب جامعة العريش فى فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر سبتمبر 2023، المنعقد بجامعة حلوان بمشاركة أكثر من 4000 طالب وطالبة يمثلون 48 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.

قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، أن القيادة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى تولى اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية بالجامعات وأن الجامعة تُشارك بوفد ممثل من جميع كليات الجامعة وتشارك فى معظم الانشطة سواء الرياضية أو الثقافية أو الفنية وغيرها

وأضاف أن هذه المشاركة، تأتى تفعيلًا لدور الأنشطة الطلابية فى بناء المجتمع،و تسهم فى تطوير جيل واعى متفوق ومستمر فى حب التعلم والتطور، وان التجمعات الطلابية التى من شأنها إبراز المواهب المختلفة، تزيد التلاحم بين شباب الجامعات المصرية، معربا عن سعادته بمشاركة وفد جامعة العريش فى هذه الفعاليات.

وفى سياق أخر استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وفد من فريق عمل اتفاقية تأهيل قاطنى شمال سيناء لسوق العمل بهيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات "إيتيدا" "ITIDA" التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضم الوفد المهندس تامر أبوبكر، والدكتور أسامة أدهم.

تأتى الزيارة بهدف بحث سُبل التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات "إيتيدا" والجامعة لمتابعة البرامج التدريبية لتأهيل قاطنى شمال سيناء للفئة العمرية من 16 - 40 سنة وتأهيلهم لسوق العمل.

وشهدت جامعة العريش فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، بالتنسيق مع مؤسّسات المجتمع المدنى، وقدمت جامعة العريش دعم 500 شتلة، لزراعتها بمختلف مدن وأحياء شمال سيناء.