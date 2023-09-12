اليوم السابع
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محافظ المنوفية يوافق على تخفيض درجات تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 02:37 م
محافظ المنوفية يوافق على تخفيض درجات تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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وافق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على النزول بدرجات تنسيق القبول  ببعض مدارس التعليم الفنى بمختلف تخصصاته ( صناعى - زراعى - تجارى - تعليم مزدوج) لعام 2023 – 2024 وفقاً لأعداد المتقدمين و الكثافات الطلابية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة .
 جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بهدف إستكمال الكثافات الطلابية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وحرصاً على المستقبل التعليمي لأبنائنا الطلاب.
 
وأشار محافظ المنوفية حرصه على تطوير المنظومة التعليمية والحفاظ إلى صدارة محافظة المنوفية بين محافظات الجمهورية كأعلى نسبة تعليم، مناشدا أبنائه الطلاب بذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى مراتب النجاح والتقدم .
 
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