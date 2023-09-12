شاهد.. زراعة البطيخ أبو قرون والفواكه الاستوائية على أرض الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

قال المهندس أحمد علاء الحجاوى، ابن محافظة الإسماعيلية، إننى منذ الصغر كنت اهوى الزراعة والتواجد فى المناطق الزراعية وهو ما شجعنى على التفكير فى زراعة الفواكه النادرة وبالفعل قمت بتنفيذ هذه الزراعات فى حديقة منزلنا ومن هنا جاءت فكرة زراعة تلك الاصناف لتكون فى متناول الجميع والحمد لله قمت بزراعتها واصبحت من الموردين لها.

وأكد الحجاوى أن من بين الزراعات التى يزرعها فى مزرعته بمنطقة الضبعية على طريق الإسماعيلية السويس هو نوع افريقى من البطيخ يطلق عليه البطيخ ابوقرون وأطلق عليه هذا الاسم نظرا لوجود بروز فى الثمرة تشبه القرون ونجحت فى زراعته فى مصر وخاصة مزرعتى.

وأشار الحجاوى أن هذه الشجرة أو الشتلة الخاصة بالبطيخ ابو قرون يوجد بها ذكور واناس وبيتم التلقيح فيما بينهم على الشجرة، مؤكدًا أن البطيخ ابو قرون يباع بالحبة أو الثمرة.

واضاف المهندس أحمد الحجاوى أنه بدأ فى تجربة العديد من البذور مع نصائح من أصدقاء له لديهم خبرة كبيرة فى الزراعة تحت ظروف مناخية مختلفة وفى عدة مناطق تختلف فيها التربة إلى أن حصل على نتائج وصفها بالجيدة.

واكد الحجاوى بانه قام بزراعة بعض تلك الاصناف منى الفواكه الاستوائية فى أرض الإسماعيلية كانت هناك نتائج جيدة وفى سيناء أيضاً كانت هناك نتائج جيدة، وكبرت الشجرة وأنتجت بعض الثمار العام الماضى ومستمرين فى التجربة العام الجارى.

واشار المهندس احمد الحجاوى أنه بدأ فى استيراد الفواكه الاستوائية فى البداية ووجد احتياجا كبيرا للسوق لهذه الفواكه، مع زيادة الطلب عليها بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، وهو ما جعله يفكر فى زراعة بعض الأنواع الاخرى.

وأضاف أن السوق المصرى يستوعب هذه الأنواع من الفاكهة مشيراً إلى أن انتشار أنواع زراعة الفواكه الاستوائية سيقلل بشكل كبير من الاستيراد، وسيفتح مجال الاستيراد.

وأكد الحجاوى أن مزرعته الان فى قرية الضبعية بالإسماعيلية يوجد بها حالياً الليمون الكفيار والكريز البرازيلى والجوجوبا والدراجون فروت واللوز والجرافيولا أو ما تعرف بفاكهة القشطة، والخريطة الزراعية لمصر تتيح زراعة العديد من الفواكه الجديدة التى تفتح خطوط جديدة لفواكه يمكن تصديرها بأسعار مرتفعة.

وأضاف المهندس احمد علاء الحجاوى انه قام ايضا بزراعة ليمون الكافيار وهو غالى جدا ولديه الكثير من الأنواع من الليمون منها الأحمر والأخضر والأصفر بالإضافة إلى زراعة انواع أخرى من الكركمين الفريش ونوع اخر من الفواكه الاستوائية يطلق عليه كف بوزا.



المهندس أحمد علاء الحجاوى (1)



المهندس أحمد علاء الحجاوى (2)



المهندس أحمد علاء الحجاوى (3)



المهندس أحمد علاء الحجاوى (4)



المهندس أحمد علاء الحجاوى والزميل صبري غانم (1)



المهندس أحمد علاء الحجاوى والزميل صبري غانم (2)



المهندس أحمد علاء الحجاوى والزميل صبري غانم (3)



المهندس أحمد علاء الحجاوى والزميل صبري غانم (4)



المهندس أحمد علاء الحجاوى والزميل صبري غانم (5)



زراعة البطيخ أبو قرون بالإسماعيلية (3)



زراعة البطيخ أبو قرون بالإسماعيلية (4)



زراعة البطيخ أبو قرون بالإسماعيلية (5)



زراعة البطيخ أبو قرون بالإسماعيلية (6)



زراعة البطيخ أبو قرون بالإسماعيلية (7)



زراعة البطيخ أبو قرون بالإسماعيلية (8)



زراعة البطيخ أبو قرون بالإسماعيلية (9)



زراعة البطيخ أبو قرون بالإسماعيلية (10)



زراعة البطيخ أبو قرون بالإسماعيلية (11)



زراعة البطيخ أبو قرون بالإسماعيلية (12)



زراعة البطيخ أبو قرون بالإسماعيلية (14)



زراعة البطيخ أبو قرون بالإسماعيلية (15)