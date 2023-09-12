زلزال المغرب.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2862 وإصابة 2562

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد الوفيات الذى خلفته الهزة الأرضية إلى 2862 شخصا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2562 شخصا.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت "سكاى نيوز" أن عدد الوفيات بلغ 1604 بإقليم الحوز، و976 بإقليم تارودانت، وحالة واحدة بإقليم الصويرة، في حين لم يتم تسجيل أى حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

وأبرزت أن السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

وتتواصل عمليات البحث بالقرى الجبلية المنكوبة، خاصة إقليم الحوز، حيث يسابق رجال الإنقاذ الوقت في المناطق التي ضربها الزلزال، للعثور على ناجين وتقديم المساعدة للذين دمرت منازلهم.

وأكدت الحكومة أنه تمت تعبئة كل القدرات والأجهزة للوصول إلى جميع المتضررين، في وقت وصلت تعزيزات كبيرة من الجيش إلى منطقة أمزميز بضواحي مدينة مراكش لدعم جهود الإنقاذ.

كما أعلنت الحكومة إطلاق برنامج لإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وذكر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فى مؤتمر صحفي أمس الاثنين بالرباط، أن "الحكومة تعمل على اعتماد عرض واضح ومدقق بهذا الخصوص وسيتم الإعلان عنه الأيام المقبلة".