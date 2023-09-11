إجراءات المغرب لمواجهة كارثة زلزال "الحوز".. إنفوجراف

كتبت إيمان حنا

اتخذ المغرب إﺟراءات عاجلة، لمواجهة كارثة الزلال، التى حلت بالمملكة فجر السبت، وانطلقت كل من اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻣﺻﺎﻟﺢ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم، وﻓرق اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وﻛذا اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟوزارﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، فى العمل على تنفيذ تلك الإجراءات بتوجيهات من الملك محمد السادس.

شملت إجراءات المغرب لاحتواء الأزمة ما يلى:

- نشر وﺳﺎﺋل ﻟوﺟﯾﺳﺗﯾﺔ بكافة أنحاء المملكة، ﺟوﯾﺔ وﺑرﯾﺔ، ووﺣدات ﺗدﺧل ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻓرق ﻟﻠﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ.

- تشكيل ﻟﺟﻧﺔ وزارﯾﺔ لوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ عاجل ﻹﻋﺎدة تأهيل اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة .

ـ إنشاء صندوق خاص بمعالجة الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفه المغرب.

ـ إنشاء ﻣﺳﺗﺷﻔيات ﻣﯾداﻧية لاستقبال المصابين.

ـ ﺗزوﯾد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب.

- ﺗوزﯾﻊ ﺣﺻص ﻏذاﺋﯾﺔ وﺧﯾﺎم وأﻏطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن.

- فتح مراكز الاصطياف التابعة لوزارة العدل لإيواء المتضررين.

- اﻟﺗﻛﻔل الكامل ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص بالأسر التى فقدت عائلها .

- توفير مأوى للأشخاض الذين فقدوا منازلهم .

- ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﺧﺎص ﻟدى اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺑﻧك اﻟﻣﻐرب لﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻟﻠﻣواطﻧﯾن واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.

- اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن، ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎﺗﮭﺎ، ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم.

- تشكيل احتياطات ومخزون للحاجات الأولية (أدوية، خيام، أسرة، مواد غذائية ..) على مستوى كل جهة من المملكة لمواجهة كل أشكال الكوارث.