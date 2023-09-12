اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 06:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رفع تعديات مقهى على حرم الطريق بالعمرانية استجابة لشكاوى المواطنين

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 05:13 م
رفع تعديات مقهى على حرم الطريق بالعمرانية استجابة لشكاوى المواطنين جانب من رفع التعديات
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عدداً من شكاوى قاطني حي العمرانية تفيد بتضررهم من مقهى بشارع عدوي سليم أمام شارع كمال منصور لتعديها على حرم الطريق بوضع كراسي مما يعرقل الحركة المرورية بالشارع.
 
كما تلقت محافظة الجيزة شكوى من أحد المواطنين القاطنين بشارع المزلقان بالعمرانية الشرقية، تفيد بتضرره من انتظار سيارات الخشب أمام العقار القاطن به مما يسبب صعوبة في الدخول والخروج لمنزله.
 
ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي العمرانية بالتنسيق مع شرطة المرافق لبحث الشكاوي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 
وشدد محافظ الجيزة على ضرورة التواجد الميداني للتصدي لكافة أشكال التعدي والعمل على حل أي شكاوى تواجه المواطنين للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم. 
 
وعلى الفور، شن حي العمرانية حملة مكبرة أسفرت عن رفع كافة التعديات والإشغالات الموجودة بنهر الشارع وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمنع تكرار ذلك مجددا.

محافظة الجيزة

الجيزة

اشغالات

حملة اشغالات



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة: محور منشأة البكارى الجديد يساهم فى ربط الحركة مع 26 يوليو

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 01:08 م

محافظ الجيزة يلتقى سفير دولة الإكوادور فى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 05:38 م

محافظ الجيزة: خدمة الصرف الصحى تغطى 60% من المحافظة

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 02:18 م

"هنكمل فرحتهم".. محافظ الجيزة يسلم أجهزة كهربائية لـ40 فتاة مقبلة على الزواج

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 12:27 م

محافظة الجيزة تسلم اليوم أجهزة كهربائية لـ40 فتاة مقبلة على الزواج

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة