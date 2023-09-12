محافظ الجيزة: محور منشأة البكارى الجديد يساهم فى ربط الحركة مع 26 يوليو

كتبت – مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة مراحل العمل بمحور منشأة البكاري الجديد والجاري تنفيذه بطول 4.5 كم، بدءا من الطريق الدائري نطاق منطقة المنشية وحتى طريق المريوطية بنطاق مدينة كرداسة.

وأشار المحافظ إلى أن المحور يعد شريان مروري هام، حيث سيساهم في ربط الحركة مع العديد من المحاور المرورية وعلى رأسها محاور 26 يوليو وصفط اللبن وناهيا والمهندس شريف إسماعيل (الطريق الأبيض) وعمرو بن العاص مما سيحقق نقلة نوعية ويسهم في تحسين الحركة المرورية المارة بين مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد وطريق مصر إسكندرية الصحراوى وقطاعات الطريق الدائرى بالتزامن مع الثورة التنموية وأعمال التطوير الجاري تنفيذها في العديد من القطاعات التنموية.

وأضاف محافظ الجيزة أن الطريق سيضم 4 حارات مرورية، وسيتم تدعيمه بعدد من الأنفاق الحضارية لتسهيل عبور المواطنين من قاطني المناطق المار بها في حرم آمن.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنفذة والانتهاء من إصدار تصاريح الحفر اللازمة للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستفادة منه للمواطنين.

كما شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال رفع المخلفات الموجودة علي جانبي الطريق الدائري بنطاق منطقة المنشية، موجها الشركات القائمة على تنفيذ محور عمرو بن العاص بضرورة رفع المخلفات الناتجة عن أعمال تنفيذ المحور.

كما وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع حي الهرم لسرعة الأنتهاء من رفع المخلفات الموجودة بالمنطقة مع المتابعة اليومية لرفع مستوى النظافة بالانفاق الموجودة أسفل الطريق الدائري.

وكلف المحافظ رئيس مدينة كرداسة بدراسة إمكانية الاستعانة بشركات نظافة بعدد من القطاعات للارتقاء والنهوض بمستوي النظافة بالمدينة.

واستمع محافظ الجيزة خلال جولته إلى عدد من مطالب المواطنين، موجها المختصين بسرعة حلها.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وثائر الجندي مدير التفتيش المالي والإداري ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والطالبية والعمرانية وكرداسة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.