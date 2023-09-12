رئيس حكومة تونس يؤكد لسفير الجزائر الرغبة فى إرساء شراكة استراتيجية

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أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني، خلال لقائه الثلاثاء، مع سفير الجزائر لدى تونس عزوز باعلال، الرغبة المتواصلة في إرساء شراكة استراتيجية ومتضامنة قوامها المصلحة المشتركة والتطلع إلى مزيد التكامل والاندماج.

ونوّه رئيس الحكومة التونسية - خلال للقاء الذي جمعهما بالقصبة - بعلاقات التعاون التاريخية والمتميزة بين البلدين، والتي تستند إلى روابط الأخوّة وحسن الجوار.

ومثّل اللقاء مناسبة لاستعراض الاستعدادات لعقد الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، التي ستحتضنها الجزائر مطلع الشهر المقبل.

بدوره، قدم السفير الجزائري التهاني لرئيس الحكومة بمناسبة نيله ثقة رئيس الجمهورية، كما تمنى له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، وأبلغه تحيات الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، وتطلعه إلى لقائه في أقرب الآجال.