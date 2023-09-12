رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بمحافظة الغربية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في محافظة الغربية، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وخلال الاجتماع، قدم محافظ الغربية عرضا حول أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة خلال الفترة من 2019 وحتى 2023، والتي تخدم 8 مدن، و4 أحياء، و69 قرية أم، و321 قرية تابعة، و1155 عزبة، وذلك في قطاعات: التعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والثقافة والفنون، والتضامن الاجتماعى، والأوقاف والكنائس، والبنية التحتية، والتوعية والتدريب.

كما أشار المحافظ ، في هذا الإطار، إلى أن هناك عددا من المشروعات الجاري تنفيذها لصالح مواطني الغربية، وتضم مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى المجمع الطبي النموذجي، وإنشاء مستشفى طنطا النموذجي، وإنشاء مستشفى السنطة المركزي، وتطوير وتوسعة مداخل المدن، بالإضافة إلى مواصلة العمل على الانتهاء من إنشاء كورنيش ومحور مروري مثل كورنيش بحر شبين بالمحلة الكبرى، وكورنيش على ترعة الساحل بسمنود، بجانب تطوير كورنيش كفر الزيات.

كما تشمل المشروعات إنشاء طريق دائري حول مدينة المحلة لربط طريق طنطا المحلة بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج الجديدة، ومنها إلى طريق المحلة سمنود ويشمل إنشاء كوبري علوي من طريق طنطا المحلة بعد مزلقان العلو إلى طريق ترابي بطول 840 م إلى طريق ترابي موازي لبحر شبين حتى مسجد السيدة رقية بطول1560م ، كما أنه جار إعادة تأهيل الطريق من مسجد السيدة رقية إلى المجمع الصناعي إلى طريق المحلة سمنود بطول 6 كم، فضلا عن إعادة تأهيل طريق المحلة سمنود.

وفي الوقت نفسه، تحدث الدكتور طارق رحمي عن مشروعات توسعة كباري مداخل طنطا، وتشمل توسعة كوبري قحافة – طنطا ، وتوسعة كوبري سكة المحلة – طنطا، بجانب إنشاء كباري بسلالم كهربائية للمشاة بمدينتي طنطا والمحلة.

وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان، فأوضح محافظ الغربية أنه جار تطوير مناطق ذات خطورة، وتشمل ترميم 3 عمارات بأبوشاهين بالمحلة، وتطوير منطقة عمارات الأوقاف بالعجيزي بمدينة طنطا، فضلا عن إقامة مدينة المحلة الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وتطوير منطقة تل الحدادين العشوائية، عن طريق إنشاء 314 وحدة سكنية بديل للعشوائيا من خلال صندوق التنمية الحضرية.

وحول منظومة النظافة بمحافظة الغربية، أشار الدكتور طارق رحمي إلى أنه جار تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدفرة – طنطا، بالإضافة إلى ما تم إنجازه بشأن تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحلة.

ولفت المحافظ أيضا إلى أنه جار إنشاء محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة وتوفير فرص عمل للشباب، بجانب المشروعات الصناعية الكبيرة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وتشمل تطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحلة، وكذا المنطقة اللوجستية في المحلة، فضلا عن مشروعات استثمارية على الأراضي غير المستغلة بالمحافظة وتشمل إنشاء مجمع مطاعم ومحطة تموين وخدمات للسيارات بارض البوريفاج بطنطا، وإنشاء مجمع مطاعم ومحطة تموين وخدمات للسيارات بارض المرور بشارع الجلاء بطنطا

وفيما يخص مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تناول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة وتشمل مركز زفتى الذي يضم 9 وحدات محلية تخدم 54 قرية و88 تابعا، من خلال 876 مشروعا يستفيد منها 599 ألف مواطن.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع شرح الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، حيث تم التنويه إلى الانتهاء من تنفيذ 671 مشروعا وجار العمل في تنفيذ 139 مشروعا، ويجري التخطيط للبدء في 66 مشروعا، لافتا إلى أن مشروعات المبادرة تضم 140 مشروعا للصرف الصحي، و129 مشروعا لمياه الشرب، بجانب 100 مشروع لقطاع الكهرباء، و55 مشروعا للغاز الطبيعي، و54 مشروعا للاتصالات، فضلا عن 83 مشروعا لقطاع التربية والتعليم، و25 مشروعا بقطاع الصحة، وكذا 30 مشروعا لقطاع الشباب والرياضة، و9 مشروعات لمجمعات الخدمات الحكومية، و28 مشروعا للري، ونصيب قطاع التضامن الاجتماعي 11 مشروعا منها، و13 مشروعا للتنمية المحلية.

كما تضم مشروعات المبادرة تنفيذ 6 مشروعات للطرق الرئيسية، و59 مشروعا للطرق الداخلية، وحظي قطاع الإسكان بمشروعين في " سكن كريم"، بينما نصيب قطاع البريد 27 مشروعا.

كما تطرق محافظ الغربية، خلال الاجتماع، إلى الحديث عن محاور التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي لمبادرة "حياة كريمة" بمراكز ومدن زفتى، والمحلة، وكفر الزيات، وبسيون، وقطور.