دراسة دنماركية توضح علاقة التدخين بالاضطرابات النفسية

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة من جامعة آرهوس في الدنمارك أن التدخين قد يسبب أمراضا نفسية مثل الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب والفصام.

وقال الدكتور دوج سبيد، عالم الوراثة الإحصائية في مركز علم الوراثة الكمي وعلم الجينوم بجامعة آرهوس، في بيان له: «الأرقام تتحدث عن نفسها، فالتدخين يسبب أمراضا نفسيا»وفقا لتقرير جريدة " New york post" .

شمل قائمة الأمراض التي يسببها التدخين - أمراض القلب، والسكتة الدماغية، والسكري، وانتفاخ الرئة، والتهاب الشعب الهوائية، وأنواع عديدة من السرطان - طويلة ومثيرة للقلق.

وأضاف الباحث: "على الرغم من أن التدخين ليس السبب الوحيد للمر ض النفسى للبالغين ، إلا أن التدخين يزيد من خطر دخول المستشفى بسبب مرض عقلي بنسبة 25%".

تمكن الفريق البحثى من كندا من الوصول إلى البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهو أحد أكبر قواعد البيانات في العالم لمعلومات صحة الإنسان، والذي يحتوي على بيانات وراثية لأكثر من نصف مليون شخص، وتم دمج البيانات الوراثية مع عوامل أخرى متعلقة بالصحة، مثل المعلومات المقدمة من المشاركين حول نمط الحياة.

ولجعل تحليل البيانات أكثر قوة، أخذ الباحثون في الاعتبار التوقيت الذي بدأ فيه الناس بالتدخين.

"التدخين عادة ما يأتي قبل المرض العقلي، قال الباحثون:"في المتوسط، بدأ الأشخاص في مجموعة البيانات بالتدخين في سن 17 عامًا، في حين لم يتم إدخالهم عادةً إلى المستشفى بسبب اضطراب عقلي إلا بعد سن الثلاثين".