جامعة بنها تنظم حفل استقبال للطلاب الفائزين بمنحة التعليم العالي اليابانية

القليوبية إبراهيم سالم

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها ، حفل استقبال الطلاب الفائزين بمنحة وزارة التعليم العالي اليابانية MEXT، بحضور أوكا هيروشى، سفير اليابان بالقاهرة، والدكتور أيمن سمير منسق العلاقات اليابانية، ومدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن منحة وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا المقدمة من الحكومة اليابانية للطلاب المصريين لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في الجامعات اليابانية تهدف إلي تعزيز الموارد البشرية وتوطيد جسور الصداقة بين مصر واليابان، مؤكدا حرص جامعة بنها علي التعاون المشترك مع اليابان في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالمستوى المتميز للعلاقات التعليمية والعلمية بين الجامعات المصرية واليابانية.

وأوضح القائم بعمل رئيس الجامعة، أن قسم اللغة اليابانية بكلية الآداب بالجامعة يعمل على صقل مهارات الطلاب اللغوية بالثقافة اليابانية لفتح سبل تعاون تعليمية تصبح مدخلًا جديدا للتعاون في مختلف أنواع المجالات بين البلدين.

فيما أشاد سفير اليابان، بالتعاون البناء مع جامعة بنها، نظرا للتطور الذي تشهده منظومة التعليم العالي المصري والجامعات المصرية وما حققته من مراكز متقدمة في مختلف المجالات العلمية والبحثية، معربا عن سعادته الدائمة بالمنح التي تقدم من حكومة اليابان للطلاب المصريين لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في الجامعات اليابانية ليكونوا جسرًا للتواصل بين البلدين في المستقبل.

يذكر أن الباحثة رويدا محمد أيمن إبراهيم علي المعيدة بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها حصلت على منحة لدراسة الميكاترونكس بجامعة في اليابان للحصول علي درجة الماجستير.