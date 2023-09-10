المدن الجامعية بجامعة بنها تستعد لاستقبال الطلاب فى العام الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية موسعة داخل المدن الجامعية بشبرا، ومشتهر، وكفر سعد، رافقه خلال الجولة الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية، ومديرى المدن الجامعية.

وتفقد الدكتور تامر سمير، تجهيزات المطاعم والاستراحات وغرف الإقامة للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال الطلاب.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة، أعمال الصيانة بالمدن الجامعية، مشدداً بسرعة الانتهاء من أعمالها في أقرب وقت ممكن لتكون المدن جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024 م.

وأكد الدكتور تامر سمير، خلال الجولة أن قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية أوالإسكان أوالرعاية الطبية والاجتماعية.