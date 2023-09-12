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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 07:57 م
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توجيهات رئاسية بتقديم الدعم للأشقاء فى المغرب وليبيا.. غدا فى اليوم السابع

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 07:00 م
توجيهات رئاسية بتقديم الدعم للأشقاء فى المغرب وليبيا.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "توجيهات رئاسية للقوات المسلحة بتقديم كل أشكال الدعم جوا وبحرا وبرا للأشقاء فى المغرب وليبيا.. الرئيس السيسى يلتقى عددا من قادة القوات المسلحة.. ويؤكد دعم الأشقاء فى المغرب وليبيا بمعدات إنقاذ وأطقم إغاثة ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات بالبلدين.. ومصر تعلن الحداد 3 أيام.

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