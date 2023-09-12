تنشيط السياحة والآثار الغارقة تنظم رحلة غوص لذوى الهمم بالإسكندرية

نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الإدارة المركزية للآثار الغارقة رحلة غوص لذوى القدرات الخاصة فئة الإعاقة الحركية إلى أعماق البحار وتحديدا موقع فنار فاروس القديم الغارق بجوار قلعة قايتباى الأثرية، انطلاقا من مركز غوص صب مارين، لخوض مغامرة مختلفة بين كنز الآثار الغارقة.

و قالت الدكتورة أمل العرجاوى، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحى بالإسكندرية التابع لوزارة السياحة والآثار، أن الإسكندرية غنية بمختلف المقاصد السياحية والأثرية على أرضها وفى أعماق بحرها المتوسط، ولكنها تحتاج منا تسليط مزيد من الضوء على هذه الأنشطة السياحية المختلفة وإبرازها على الخريطة السياحية السكندرية. تابعت العرجاوى، أن تنظيم رحلة الغوص هذه تأتى فى بدء مجموعة إحتفالات هيئة تنشيط السياحة بيوم السياحة العالمى، فنحن فخورين أننا للمرة الأولى فى الإسكندرية يتم تنظيم رحلة غوص لمهندس شاب سكندرى وأحد أبناءنا من ذوى الإعاقة الحركية، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للآثار الغارقة لخوض مغامرة مختلفة إلى موقع الآثار الغارقة بأعماق البحار لمشاهده جانب تاريخى هام لمدينة الإسكندرية.

أكملت مدير مكاتب التنشيط السياحى، أن تلك المغامرات والأنشطة السياحية أصبحت لم تعد حكرا فقط على الأصحاء ولكن حان الوقت لنعطى كل من هم "قادرون بإختلاف" الفرصة لخوض تجربة جديدة لحياتهم، وتحقق الدمج المجتمعى الذى نسعى لتحقيقة واقعيا بحق. تابعت العرجاوى، أن دعم متحدى الإعاقة وأصحاب الإرادة القوية من أجل تحقيق إنجاز مختلف، يوجه رسالة للجميع أن الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار لديهم إهتمام بجميع فئات المجتمع وإهتمام خاص بالفئات من ذوى القدرات الخاصة وعلينا دعمهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم. ويقول الأستاذ إسلام سعيد رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة، أن تجديد الخريطة السياحية السكندرية أمر هام لمزيد من فرص التنشيط السياحى، والإسكندرية محظوظة بمواقع الآثار الغارقه المستقرة فى قاع بحرها المتوسط سواء فى منطقة أبى قير أو فى الميناء الشرقى، وهى مقصد سياحى هام لزائرى المدينة من الرحلات الداخلية والخارجية.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة، فموقع الآثار الغارقة فى بحر الإسكندرية هو بمثابة متحف مفتوح ملىء بالقطع الاثرية الفريدة والتى مازالت محتفظه بهيئتها على الرغم من مرور سنوات طويله على غمرها بالمياه، وهذا دورنا أن نشجع كل من يرغب فى تشجيع سياحة بلادنا والتجديد فى أنماط السياحة السكندرية. قال المهندس محمد حافظ، مهندس بحرى، أنه يشعر بالسعادة والفخر لإتمام أحدث رحلات الغوص له، ورفع علم مصر فى أهم مواقع الغوص عالميا بين أحضان تاريخ الآثار الغارقة فى قاع بحر عروس البحر المتوسط، بمرافقة المهندس محمد حافظ فى الغوص الدكتور هانى عز الدين كبير باحثين فى الإدارة المركزية للآثار الغارقه.

ليحكى حافظ أنه بسبب إصابة عمل له منذ 8 سنوات تسببت له فى كدمة فى الحبل الشوكى وكسر فى فقرات الظهر، جعلته من أصحاب الإعاقات الحركية، ولكن مازال حلم حافظ مرافق له فى حب المغامرة وخوض تجارب جديدة ليجتاز احدى رحلات الغوص فى مدينة شرم الشيخ من عمق 8 إلى 12 مترا، ويقرر أن تكون أحدث رحلات الغوص له فى أهم موقع للآثار الغارقة.