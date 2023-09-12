تفاصيل الاستعداد لتطبيق منظومة تداول الأقطان بالإسماعيلية للعام الحالى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد المهندس نفادي محمد مدير عام الادارة الزراعية بالقنطرة شرق على افتتاح مجمع القطن بالبياضية بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وقال‘ إن الدولة تحرص على النهوض بمحصول القطن وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.

وشدد على استقرار نظام تداول الأقطان خاصة في ضوء الإيجابيات التي حققتها منظومة تداول الأقطان الزهر، وذلك بعد نجاحها منذ بدء تطبيقها في العام السابق للحفاظ على جودة القطن طويل التيلة وحصول المزارع الاسماعيلي على أعلى سعر، وفقًا لأسعار الأقطان العالمية ، مشيرا إلى البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التى تم الإعلان عنها.

وأضاف نفادى، تضم اللجنة ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام، الزراعة واستصلاح الأراضي، التجارة والصناعة، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

ويتم تسليم وبيع القطن الزهر بمركز التجميع والبيع من خلال مزادات علنية تحديد سعر فتح المزاد بناء على الأسعار العالمية وبحد أدني سعر الضمان المعلن من الحكومة ، لتوريد القطن لهذا العام، بقيمة 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة ويتم إضافة 50 جنيها مصريا فرق تمن رتبة عن كل قنطار.

ويتم إضافة 30 جنيها مصريا عن كل وحدة معدل تصافي لكل قنطار واستلام الأقطان بمركز التجميع من المنتجين الحائزين فقط.

في حال عزوف الشركات عن الشراء تتلزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشراء كافة الأقطان المعروضة طبقًا لقرار مجلس الوزارء وبحد أدني سعر الضمان.

آخر موعد لتوريد القطن 30 نوفمبر 2023، ولن يقبل توريد أقطان بعد هذه التواريخ المعلنة سواء في مركز التجميع .

واوضح المهندس نفادي بان منظومة تجارة وتداول الأقطان تقوم على توريد الأقطان من المزارعين مباشرةً ودون وجود وسطاء، بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.

جدير بالذكر أن المساحة المنزرعة هذا العام في مركز القنطرة شرق بمحصول القطن 1305 أفدنة وفي القنطرة غرب 700 فدان.