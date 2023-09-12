بشاير الخير.. انطلاق حصاد السمسم المحمل على القطن بالشرقية

نظمت مديرية الزراعة بالشرقية، يوم حصاد لمحصول السمسم المحمل على القطن بناحية شبرا صوره بديرب نجم.

وقال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية، نظمت يوم حصاد لمحصول السمسم المحمل على القطن بقرية شبرا صورة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، وذلك ضمن فعاليات برنامج التعاون المشترك بين مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث التكثيف المحصولى بالقطاع الزراعى بالشرقية وفى حضور الدكتورة أميره عطيه الميهى بقسم التكثيف المحصولى والدكتور على ناصف بقسم بحوث المحاصيل الزيتية والمهندس صلاح محيى الدين مدير الإدارة الزراعية بديرب نجم والمهندس محمود الشناف اخصائى القطن بالمحافظة ومهندسو الإرشاد بالإدارة الزراعية بديرب نجم وعدد من المزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم اخذ عينة من المحصول من مساحة 2 فى 3 متر تقريبا وجارى تجفيف العينة لمدة اسبوعين لفصل البذور وتقدير العينة من قبل مندوب العينات. ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوى والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يُسهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.