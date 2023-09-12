بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للمغادرة للسعودية لخوض السوبر الأفريقى.. صور

كتب أحمد مصطفى

وصلت منذ قليل بعثة النادى الأهلى إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر الى المملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائرى، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب الملك فهد الدولى بمدينة الطائف السعودية، بعدما حدد الجهاز الفني اليوم موعداً للسفر إلى السعودية من أجل التعود على أجواء الطقس في الأراضي السعودية والأجواء المحيطة بالمباراة.

وخصص مطار القاهرة فريق كامل بقيادة مدير مبنى الركاب رقم 1 اللواء أشرف حافظ لتسهيل كافة إجراءات سفر واستقبال البعثة، وقد حرص رواد مطار القاهرة الدولي على التقاط الصور التذكارية مع أعضاء البعثة.

وخاض فريق الأهلي مراناً صباحياً اليوم على ملعب مختار التتش، قبل أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء داخل النادى ويستقلون الحافلة إلى مطار القاهرة للمغادرة على متن طائرة خاصة إلى الأراضي السعودية، لخوض مباراة السوبر الأفريقي، والتي يعول عليها الجهاز الفني واللاعبين لتكون خير افتتاح للموسم الجديد الذي يشهد مشاركة الأهلي في العديد من البطولات مثل كأس العالم للأندية والدوري الأفريقي لكرة القدم ودوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري وكأس الرابطة المصرية.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.