"دهب الفلاح".. حصاد محصول السمسم باب الخير للمزارعين فى الشرقية.. صور

الشرقية فتحية الديب

يعتبر السمسم من المحاصيل الزيتية الهامة، ويطلق عليه المنتج الذهبى، ويزرع أساسا للحصول على بذوره التى تستخدم فى إنتاج بعض المواد الغذائية، حيث إن بذوره غنية بالزيت والبروتين والكالسيوم، كما أن السمسم من المحاصيل المربحة ذات العائد الاقتصادى والغير مكلف ماديا فى زراعته،ويزرع السمسم فى مصر أساسا لصناعة الحلاوة الطحينية والطحينة.

وقال المهندس حسين طلعت وكيل مديرية الزراعة بالشرقية، إن المساحة المنزرعة داخل المحافظة هذا العام بلغت 13311 فدان، موضحا أن أفضل ميعاد لزراعة السمسم فى الفترة من منتصف أبريل حتى نهاية مايو، ويؤدى التكبير أو التأخير عن ذلك إلى انخفاض معدل انتاج الفدان من البذور، وتجود زراعته فى الأراضى الصفراء الخفيفة والثقيلة والطينية جيدة الصرف، ويمكن زراعته فى الأراضى الرملية بعد إضافة 15-20 مترا مكعبا من سماد بلدى قديم مع توافر مياه الرى، توعية المزارع قبل الزراعة بضرورة تجهيز الأرض وتنعيمها والتخلص من الحشائش أثناء الخدمة قبل الزراعة، حيث تنمو الحشائش أسرع من نباتات السمسم فى المرحلة الأولى من حياتها، والتخلص من الحشائش أثناء هذه الفترة يزيد من قوة بادرات السمسم علاوة على المحافظة على عدد النباتات بالفدن، ويحتاج الفدان من 3 إلى 4 كيلو جرام تقاوى فى حالة الزراعة اليدوية ويجب زراعة التقاوى المنتقاه من الأصناف جيزة 32 وتوشكى 1، وشندويل3.