بايدن: الجنود بذلوا جهودا كبيرة في هجمات 11 سبتمبر

كتب أحمد عرفة

ألقى الرئيس الأمريكى جو بايدن كلمة فى ذكرى أحداث 11 سبتمبر، وبثتها قناة القاهرة الإخبارية، حيث قال جو بايدن: كل الأمريكيين هبوا لمساعدة بلادهم خلال هجمات 11 سبتمبر.

وأضاف جو بايدن: الجنود بذلوا جهودا كبيرة فى هجمات 11 سبتمبر.

وفى وقت سابق بث تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول، أحداث 11 سبتمبر وماذا جنى العالم من الحروب الأمريكية التى وقعت بعدها والتى انتهت بمقتل 5 ملايين مدنى وهى التغطية التى اعدها الزميل محمود رضا الزاملى وقدمها الزميل أحمد الجعفرى.

واستعرضت التغطية الفاتورة الباهظة خلفتها هجمات 11 سبتمبر، والتى استهدفت برجى مركز التجارة العالمى بمنهاتن قبل 22 عاماً، فبخلاف الاضرار المباشرة التى لحقت بذلك الحى المالى فى فى ولاية نيويورك، فتحت تلك الهجمات الباب أمام الحرب الأمريكية على الإرهاب، والتى أعلنها جورج بوش الابن، لتحصد منذ شرارتها الأولى وحتى انتهائها أرواح ما يقرب من 5 ملايين شخص.