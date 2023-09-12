النطق بالحكم على المتهمين بإنهاء حياة طفل داخل صيدلية بالإسماعيلية اليوم

تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل طفل بطلقات نارية داخل صيدلية بالإسماعيلية بعد ورود رأى فضيلة المفتى.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، أحالت أوراق 7 أشخاص إلى مفتى الجمهورية لاتهامهم بقتل طفل بطلق خرطوش فى مشاجرة نشبت فى الإسماعيلية خلال فى شهر سبتمبر عام 2022 وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وقضت المحكمة بإحالة أوراق كل من "صالح.م" و"أحمد.س" و"هشام.إ" و"باسل.إ" و"ثابت.م" و"بلال إ" و"أحمد.م" إلى مفتى الجمهورية.

وبحسب امر الإحالة فإن المتهمين السبعة مشتركين مع 3 آخرين وهم "يوسف.ع" و"عمر.ا" و"أحمد.س" فى قتل المجنى عليه الطفل "يوسف ا" مع سبق الإصرار والترصد.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين تهم قتل المجنى عليه بسلاح نارى خرطوش، بعياريين ناريين وإصابته بإصابات مختلفة فى أنحاء جسده بأسلحة بيضاء إلى أن سقط مضرجا فى دمائه حتى فاضت روحه وكذلك إتلاف زجاج صيدلية.

واستند أمر الإحالة إلى تحريات المباحث الجنائية، بتوصلها إلى صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، إثر خلاف مسبق بين المتهمين الأول والثالث والسابع والثامن والأخير والمجنى عليه، فأحضرو أسلحة نارية وبيضاء وقرروا الانتقام من المجنى عليه.

وقال أمر الإحالة أن المجنى عليه حاول الاختباء داخل إحدى الصيدليات وأغلق صاحب الصيدلية الباب عليهم إلا أنهم حطمو الزجاج وأطلق أحد المتهمين عيارين ناريين صوبه مما أدى إلى وفاته.