المؤبد لـ 5 متهمين والسجن لآخرين بتهمة تصنيع المخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قضت محكمة جنايات الاسماعيلية اليوم الاثنين بالسجن المؤبد لـ5 متهمين والسجن 10 سنوات لشخصين آخرين في القضية المعروفة اعلامياً باعادة تصنيع وتدوير المواد المخدرة.

وشمل الحكم بالمؤبد للمتهمين الأول والثالث والرابع والخامس حضورياً وغيابياً للمتهم الثانى بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لكل نتهم ومعاقبة متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات.

وتعود أحداث القضية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابى تخصصوا في جلب وخلط وتدوير وتصنيع المواد المخدرة وبحوزتهم كمية كبيرة من الهيروين قدرت بـ 265 مليون جنيه.

واستهدفت مأمورية مكبرة أربعة أشخاص حال استقلالهم 3 سيارات بمحيط مزرعة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 215 كيلو جراما.

كما ضبطت المأمورية كمية من مخدر الآيس وزنت 105 كيلو جرامات وكمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما وكمية من مخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرامات وكمية من مخدر البودر وزنت 1 كيلو جرام.

كما تحفظت الحملة علي 30 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون وكمية من مادة الباراسيتامول وزنت 150 كيلو جراما وكمية من مادة الكافيين وزنت 100 كيلو جرام محظور تداولهما ويستخدمان في عمليات التصنيع الدوائى.

وأشارت تحريات ضباط مكافحة المخدرات حينها الي قيام المتهمين بإعادة تدوير مخدر الهيروين مع المواد المضبوطة لزيادة الكميات وبيعها وتوزيعها علي التجار، وتحفظت علي 2 مكبس بمشتملاتهما و3كمية من الأسلحة والذخيرة.