المغرب: هزات ارتدادية خفيفة بضواحى مدينة مراكش

الرباط (أ ش أ)

تعرضت ضواحى مدينة مراكش المغربية لعدد من الهزات الارتدادية الضعيفة والمحسوسة بقوة (2.7 و2.4 و3.1) درجة، وذلك بعد أيام من الزلزال العنيف الذى ضرب عددا من مدن وأقاليم المغرب بقوة 7 درجات بمقياس ريختر مساء الجمعة الماضية.

وقال ناصر جبور، مدير المعهد المغربى للجيوفيزياء، إن الهزات التي تم تسجيلها منذ مساء أمس وحتى الساعات الماضية تتراوح درجاتها ما بين (2.7) و(2.4) درجة على مقياس ريختر، وأقواها كانت شدتها 3.1 درجة، موضحا أن الهزات لم تكن قوية، وكانت محسوسة بشكل خفيف مقارنة بسابقاتها.

وأضاف: "نتمنى ألا تكون هناك هزة قوية تسبب الهلع في المستقبل وتخرج الناس من منازلهم".

وأفاد مدير المعهد المغربى للجيوفيزياء بأن هذه الهزات من الممكن أن تستمر بضعة أسابيع، لكنها في انخفاض مستمر.

وتواصل السلطات المغربية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

وأفادت وزارة الداخلية المغربية - في وقت سابق - بارتفاع أعداد ضحايا زلزال الحوز إلى 2862 قتيلا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2562 شخصا.