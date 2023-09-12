اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 05:36 م
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المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 04:41 م
المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ه.م.ز"عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، كما عاقبت المتهم بالحبس 6 شهور بتهمة إحراز سلاح بدائرة مركز أخميم.
 
وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

 


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جنايات سوهاج

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أخميم

حوادث سوهاج



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