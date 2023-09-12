اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية بالدلتا تشارك فى ندوة "بناء الوعى والسلم المجتمعى" بالمركز الثقافى بطنطا

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 11:12 ص
الكنيسة الكاثوليكية بالدلتا تشارك فى ندوة "بناء الوعى والسلم المجتمعى" بالمركز الثقافى بطنطا ندوة "بناء الوعى والسلم المجتمعى"
كتب: محمد الأحمدى

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شاركت الكنيسة الكاثوليكية، بمنطقة الدلتا فى ندوة "بناء الوعى والسلم المجتمعى"، وذلك بالمركز الثقافى بطنطا، ويأتى ذلك تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.

ومثل الكنيسة الكاثوليكية، بمنطقة الدلتا فى المشاركة الأب برنابا فانوس، والأب أنجيليوس مسعود، راعيا كاتدرائية السيدة العذراء مريم، بقويسنا، والأب صموئيل جرجس، راعى كنيسة القديس بطرس والقديسة حنة، بطنطا.

الجدير بالذكر أن ندوة "بناء الوعى والسلم المجتمعى"، بطنطا، جاءت برعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

وفى سياق متصل، قال الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك إن الأقباط الكاثوليك في صعيد مصر يحتفلون بعيد النيروز مع إخوانهم الأرثوذكس يوم 12 سبتمبر المقبل، فيما بدأ الأقباط الكاثوليك فى القاهرة والجيزة ومحافظات الدلتا 29 أغسطس الماضى.

وتابع مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الطقس المتبع فى قداسات الكنيسة خلال فترة الاحتفال هو الطقس الفرايحى، ويتناول فيه الأقباط البلح والجوافة وذلك لأن هذا العيد يرمز لبداية العام القبطى.

وأوضح أن البلح يرمز اللون الأحمر فيه إلى لون الشهداء الذين صمدوا في وجه الطغيان واللون الأبيض يرمز لنقاء قلب الشهداء ونواه البلح ترمز لصمودهم، فيما يرمز نبات الجوافة من الداخل إلى اللون الأبيض دليل على نقاء الشهداء.

جانب من مشاركة الكنيسة
جانب من مشاركة الكنيسة

 

مشاركة الكنيسة الكاثوليكية
مشاركة الكنيسة الكاثوليكية

 


الكنيسه الكاثوليكيه

الدلتا

طنطا

ندوه بناء الوعى



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