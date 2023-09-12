العثور على جثة مسن بأخميم والأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض الواقعة

سوهاج محمود مقبول

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها من أجل كشف غموض العثور على جثة مسن يبلغ من العمر 65 سنة بأخميم بها جروح قطعية بالظهر وجرح وكدمة بالرأس، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ بالعثور على المدعو ع . ف . ش . خ 65 سنة جثة هامدة بمنطة كذالوفا دائرة مركز شرطة أخميم وبه إصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين جروح قطعية بالظهر وجرح وكدمه بالرأس، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الجامعة.

ونظرا لما تشكله الواقعة من خطر على الأمن العام تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة والتوصل إلى مرتكب الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة في كشف الغموض الذى يحيط بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها في الواقعة.