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العاصفة دانيال.. غيوم وسحب كثيفة تغطى سماء القاهرة الكبرى وتحجب أشعة الشمس

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 12:25 م
العاصفة دانيال.. غيوم وسحب كثيفة تغطى سماء القاهرة الكبرى وتحجب أشعة الشمس تأثير عاصفة دانيال على القاهرة
كتب محمود راغب - تصوير خالد كامل

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تشهد سماء القاهرة الكبرى، غطاء سحابى وغيوم كثيفة عملت على تقليل ساعات ظهور أشعة الشمس، وذلك مع وجود نشاط للرياح تعمل على تقليل الإحساس بحرارة الطقس، تزامنا مع تأثير العاصفة دانيال على جمهورية مصر العربية .
 
ورصدت عدسة "اليوم السابع" صور متنوعة من مناطق مختلفة تعكس كثافة الغيوم والسحب التى تغطى سماء القاهرة الكبرى وجعلت المواطنين يشعرون بأجواء خريفية ممتعة مصحوبة بأمطار خفيفة أحيانا .
 
ويسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،   معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الثلاثاء  :  القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة  والصغرى  29 درجة   .
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
اثار عاصفة دانيال
اثار عاصفة دانيال

السحب تغطى سماء القاهرة
السحب تغطى سماء القاهرة

الغيوم تغطى وسط القاهرة
الغيوم تغطى وسط القاهرة

انتشالا السحب على البلاد
انتشالا السحب على البلاد

انعدام الرؤية على نهر النيل
انعدام الرؤية على نهر النيل

تأثير عاصفة دانيال على القاهرة
تأثير عاصفة دانيال على القاهرة

جو سيىء
جو سيىء

حالة الطقس السيىء على القاهرة والجيزة
حالة الطقس السيىء على القاهرة والجيزة

حالة الطقس على القاهرة
حالة الطقس على القاهرة

حالة المرور على كبارى القاهرة
حالة المرور على كبارى القاهرة

حالة من عدم استقرار الطقس
حالة من عدم استقرار الطقس

سحب على محاور القاهرة
سحب على محاور القاهرة

سحب كثيفة على العاصمة
سحب كثيفة على العاصمة

طقس سييء
طقس سييء

غيوم تحجب الرؤية
غيوم تحجب الرؤية

غيوم على كوبرى اكتوبر بالقاهرة
غيوم على كوبرى اكتوبر بالقاهرة

غيوم على نهر النيل
غيوم على نهر النيل

غيوم كثيفة
غيوم كثيفة
 

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