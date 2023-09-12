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العاصفة دانيال.. رياح محملة بالأتربة يوم على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 10:36 ص
العاصفة دانيال.. رياح محملة بالأتربة يوم على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد شاطئ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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رصدت كاميرا اليوم السابع اليوم الثلاثاء أجواء خريفية تسود مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وسط غطاء سحابى حجب أشعة الشمس فضلًا عن رياح نشطة محملة بالرمال الأتربة تزامنًا مع بقايا العاصفة المدارية دانيال.

 

كما رصدت اليوم السابع عزوف المصطافين والزائرين إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط نظرًا لارتفاع الأمواج إلى مترين والرياح المثيرة للأتربة فضلًا عن حرارة الجو.

 

 ومن جانبها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق 

 

ويتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح أحيانا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة .

 

يذكر أن الانقلاب الصيفى هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفى الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يومًا و13 ساعة 52 دقيقة.

إرتفاع الأمواج بشاطئ البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد
إرتفاع الأمواج بشاطئ البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد

شاطئ بورسعيد خالى من المصطافين
شاطئ بورسعيد خالى من المصطافين

عزوف المصطافين والزائرين إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد
عزوف المصطافين والزائرين إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد

عزوف المصطافين والزائرين إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط
عزوف المصطافين والزائرين إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط

 

 


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