اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 10:48 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

القاهرة الكبرى تحت تأثير العاصفة دانيال.. نشاط رياح وسقوط أمطار خفيفة

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 09:48 ص
القاهرة الكبرى تحت تأثير العاصفة دانيال.. نشاط رياح وسقوط أمطار خفيفة طقس - العاصفة دانيال
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لازالت القاهرة الكبرى تحت تأثير العاصفة المعروفة باسم دانيال، وذلك تزامنا مع تأثير البلاد ببقايا العاصفة دانيال وتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح ببعض المناطق.

وشهدت القاهرة الكبرى منذ الصباح الباكر نشاط رياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة بالمناطق المكشوفة، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق.

ويسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد اليوم نشاط رياح أحيانا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفى هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفى الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يومًا و13 ساعة 52 دقيقة.

 


العاصفة دانيال مباشر

العاصفة الرملية

اعصار دانيال بث مباشر

عاصفة الآن

ما هو إعصار دانيال

قوة إعصار دانيال

شدة إعصار دانيال

هل يصل دانيال إلى القاهرة

عاصفة القاهرة

عاصفة دانيال

عاصفة دانيال الآن

اعصار دانيال ليبيا مباشر

عاصفة دانيال مباشر

اعصار دانيال مصر

الطقس

اعصار دانيال مباشر

اعصار دانيال بنغازي

اعصار دانيال الان

اعصار في ليبيا

لماذا سمي اعصار دانيال بهذا الاسم

عاصفة التنين 2023

عاصفة التنين في مصر

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم

طقس إسكندرية

الطقس في القاهرة

الطقس في مصر

الطقس غدا

الطقس في سيوه

الطقس في مطروح

العاصفة دانيال في مطروح

العاصفة دانيال في سيوة

اعصار دانيال مباشر الان

عاصفة دانيال الان

تتبع اعصار دانيال



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد تستأنف فعاليات الموسم الثقافى بمحاضرات عن تغير المناخ وتأثيره على مصر

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 06:00 ص

"الأرصاد" توضح طقس الساعات القادمة بعد تأثر مناطق بالعاصفة دانيال.. فيديو

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 02:00 ص

الأرصاد: أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا على القاهرة الكبرى

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 09:34 م

"القاهرة الإخبارية" تسلط الضوء على العاصفة دانيال.. الأرصاد: ستكون أقل حدة بمصر.. غرفة الطوارئ بليبيا: كميات الأمطار اليومية كانت تهطل خلال عام كامل.. حظر تجوال وإعلان "البيضاء" مدينة منكوبة

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 09:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة