اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 12:57 م
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السيطرة على حريق اشتعل بمطعم دون إصابات فى إمبابة

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 12:09 م
السيطرة على حريق اشتعل بمطعم دون إصابات فى إمبابة حريق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اندلع حريق بمدخنة مطعم في منطقة الوحدة بإمبابة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا باندلاع حريق بمطعم في منطقة الوحدة بإمبابة، توجهت رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين أن حريقا اشتعل بمدخنة مطعم، وتمكنوا من محاصرته وإخماده دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمطعم، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


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