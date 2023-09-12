اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 12:56 م
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الحماية المدنية تحاصر حريقا اشتعل بأشجار فى الهرم

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 12:11 م
الحماية المدنية تحاصر حريقا اشتعل بأشجار فى الهرم حريق أشجار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بأشجار، في أرض فضاء بمنطقة الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بأشجار في أرض فضاء، بمنطقة الهرم، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات والمباني المجاورة، دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 


حريق أشجار

الهرم

قسم الهرم

امن الجيزة



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