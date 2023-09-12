"التعليم" تعلن تعديلات بمناهج الصفين الأول والثالث الابتدائى.. التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف مقررات الكتب الدراسية للصفين الأول والثالث الابتدائى للعام الدراسى الجديد 2023،2024، وما تم فيه من تعديلات، وتضمنت المقررات الدراسية ما يلى:

ـ كتاب اللغة العربية " تواصل" يوجد به تعديلات.

ـ كتاب دليل معلم اللغة العربية يوجد فيه تعديلات.

ـ دليل معلم الرياضيات باللغة العربية لا توجد فيه تعديلات.

ـ دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية "math"، لا توجد فيه تعديلات.

ـ كتاب التربية الدينية الإسلامية والمسيحية ودليل معلم التربية المسيحية وكتاب القيم واحترام الآخر " معا نبنى"، يوجد فيهم تعديلات.

ـ كتاب الطالب كونكت توجد فيه تعديلات.

ـ دليل معلم كونكت توجد تعديلات.

ـ كتاب كونكت بلس ودليل المعلم لا توجد تعديلات.

ـ دليل معلم التربية الرياضية لا توجد تعديلات.

ـ كتاب اكتشف باللغة العربية ودليل كتاب اكتشف باللغة العربية توجد تعديلات.

ـ كتاب اكتشف اللغة الإنجليزية ودليل المعلم لكتاب اكتشف باللغة الإنجليزية توجد تعديلات.

ـ كتاب اكتشف باللغة الفرنسية توجد تعديلات.

أما بالنسبة للصف الثالث الابتدائي

- كتاب اللغة العربية ..توجد تعديلات.

- دليل معلم اللغة العربية توجد تعديلات.

- كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية توجد تعديلات.

- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية توجد تعديلات .

- كتاب الطالب رياضيات باللغة الإنجليزية توجد تعديلات .

- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية توجد تعديلات .

- كتاب الطالب الرياضيات باللغة الفرنسية توجد تعديلات.

- كتاب التربية الدينية الإسلامية توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية توجد تعديلات.

- كتاب التربية الدينية المسيحية توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الدينية المسيحية توجد تعديلات.

-كتاب القيم واحترام الأخر «معاً نبني» توجد تعديلات.

- دليل معلم القيم واحترام الأخر «معاً نبني» توجد تعديلات.

- كتاب connect.. توجد تعديلات.

- دليل معلم connect.. توجد تعديلات.

- كتاب connect plus.. لا توجد تعديلات.

- دليل معلم connect plus..لا توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الرياضية لا توجد تعديلات.

- كتاب اكتشف باللغة العربية توجد تعديلات.

- دليل معلم اكتشف باللغة العربية توجد تعديلات.

كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية discover توجد تعديلات.

-]دليل معلم اكتشف باللغة الانجليزية discover توجد تعديلات.

- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية .. توجد تعديلات.