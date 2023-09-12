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البابا تواضروس الثانى يستقبل عدداً من السفراء بالمقر الباباوى

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 03:44 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل عدداً من السفراء بالمقر الباباوى لقاء قداسة البابا مع سفير بتسوانا فى غانا
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الثلاثاء، فى المقر البابوى بالقاهرة، السفير توماس أكواسو سفير دولة بتسوانا فى جمهورية غانا الذي حضر لنوال البركة ضمن زيارته الحالية لمصر.

وأعرب السفير البتسوانى عن محبته للكنيسة القبطية والخدمات الاجتماعية التى تقدمها للشعب الغانى.

ومن جهته رحب قداسة البابا بضيفه وقدم له نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانتشارها الكبير حاليًا فى العالم، ورافق السفير خلال الزيارة الراهب القس أثناسيوس آڤا مرقص المندوب البابوى فى غرب إفريقيا.  

واستقبل قداسته أيضا في المقر البابوى بالقاهرة، ظهر اليوم الثلاثاء، الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيچان في مصر، حيث يأتى هذا اللقاء بهدف التعارف على قداسة البابا، وقدم لقداسته دعوة لزيارة أذربيچان.

وأكد السفير أثناء اللقاء على العلاقة الطيبة التى بين مصر وأذربيچان مشيرًا إلى الزيارات الرسمية التي تم تبادلها بين البلدين مؤخرًا، وكان أبرزها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأذربيچان في يونيو الماضي، وهو أول رئيس مصري يزور بلادهم.

وأشار إلى الصراع بين أذربيچان وأرمينيا، طالبًا صلوات قداسته من أجل سلام بلادهم.

من جهته أعرب قداسة البابا عن أنه يصلي من أجل سلام بلادهم وسلام العالم أجمع وقدم له هدية تذكارية عبارة عن كتاب عن تاريخ الكنيسة القبطية.

جانب من لقاء سفير أذربيجان
جانب من لقاء سفير أذربيجان

 

جانب من لقاء سفير بتسوانا
جانب من لقاء سفير بتسوانا

 

سفير أذربيجان خلال اللقاء
سفير أذربيجان خلال اللقاء

 

لقاء سفير بتسوانا فى غانا
لقاء سفير بتسوانا فى غانا

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المقر الباباوى

مصر وأذربيجان



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